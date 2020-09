"¿Fui un idiota?": la reflexión de Batistuta sobre la meritocracia que causó revuelo en las redes

El ex delantero y goleador de la Selección argentina, Gabriel Omar Batistuta, usó su cuenta de Twitter para publicar una reflexión en torno a la meritocracia, una discusión que se reflotó en los últimos días en nuestro país tras los dichos del presidente Alberto Fernández hace unas semanas en San Juan.

"Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros; trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?", escribió el Bati.

La publicación del ex goleador de la Fiorentina, que cuenta con más de 186.000 seguidores en la red social del pajarito, tuvo miles de respuestas, con voces a favor y en contra.

La discusión sobre la meritocracia se reinstaló en nuestro país luego de que el Presidente de la Nación hablara al respecto a mediados de septiembre, en un acto en San Juan. "Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia", comenzó diciendo el mandatario.

"Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse", cerró Fernández.