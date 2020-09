El ignoto delantero "francés" que podría jugar en la Selección Argentina

Su nombre es desconocido en Argentina pero, para algunos, es la gran revelación del fútbol inglés. Neal Maupay tiene 24 años y por sus venas corre sangre sudamericana. Es francés y lo comparan con Gonzalo Higuaín ya que tienen una historia similar: ambos nacieron en Europa pero sus raíces son argentinas.

Juega en el Brighton, es compañero de Alexis Mac Allister, y el fin de semana fue la gran figura en la victoria ante Newcastle. Marcó dos goles, además de una asistencia, y llamó la atención de Lionel Scaloni que comenzó a seguirlo. El DT de la Selección sabe que cuenta con la nacionalidad argentina, su madre es nacida en nuestro país, y analiza la chance de convocarlo.

Tuvo algunas participaciones en los combinados juveniles franceses pero ese no sería un impedimento si es convocado. El sitio Infobae cuenta que es hincha de Boca, admira a Carlos Tevez, Sergio Agüero y Lisandro López, y en alguna oportunidad declaró que "lo pensaría" si llegara un llamado desde la AFA para sumarse al conjunto nacional.

"Hasta ahora no he tenido contacto con AFA. Muchos fanáticos argentinos me escriben y felicitan en las redes sociales. Si AFA llegara a contactarme, lo pensaré", contó. Mientras el llamado no llega, él hace su trabajo: conseguir goles. El año pasado hizo 25 para Brentford en el Championship. Y en esta temporada buscará repetirlo en la Premier.