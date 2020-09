El referente del arbitraje cuyano y una invitación para seguir creciendo

Tras la primera tanda de cursos virtuales, llega una nueva oportunidad para aquellos interesados en dar los primeros pasos en el referato. Junto a las 23 capacitaciones de juego que se dictarán en este mes de septiembre, el área de Referato de la Unión Argentina de Rugby también ofrecerá sus cursos abiertos durante las próximas semanas.

El curso de Referato Nivel 1 se dictará durante dos clases, los días 15 y 22, a partir de las 19 horas. Para dichas clases no es necesario contar con conocimientos previos en la materia.

Claudio Antonio, Coach Regional de Arbitros de la Región Oeste, comentó que "los cursos son abiertos a todo el público y se apunta a la capacitación, a que vean como se aplica el reglamente desde el referato, a que entiendan el juego desde otro punto de vista".

"En el nivel 1 del curso participaron padres, entrenadores, no solo árbitros, tuvo mucho éxito ya que estuvieron presentes de manera on line 200 personas no solo de la región sino también de otras provincias. Estuvo bueno porque explicamos detalles de las reglas del juego, por ejemplo del maul, de situaciones del scrum, del off-side, los participantes van aprendiendo el juego desde el reglamento".

El experimentado árbitro expresó que "producto de la pandemia y al estar mas gente en su casa, hay mas concurrencia en los cursos de manera virtual que cuando lo hacíamos presencial, por supuesto que queda pendiente la parte práctica y cuando lo podamos realizar ahí se les podrá dar el certificado a los participantes".

El martes 29 de septiembre habrá una capacitación específica para referís a las 19 horas. Estas capacitaciones se realizarán a través de la plataforma de Microsoft Teams y estarán dictadas por los integrantes del Área de Referato de la UAR.

Las inscripciones deberán realizarse a través de los referentes de referato de cada una de las Uniones Provinciales, en este caso justamente con Claudio Antonio a través de su correo electrónico: claudio_antonio@hotmail.com y también de su teléfono 0261-155953180.