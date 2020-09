Horarios y TV: los últimos argentinos que siguen en el US Open

El cordobés Juan Ignacio Londero enfrentará hoy al croata Borna Coric, el rosarino Federico Coria al británico Cameron Norrie y debutarán los doblistas, el marplatense Horacio Zeballos en dupla con el catalán Marcel Granollers y el tandilense Máximo González junto al italiano Simone Bolelli, en lo saliente para el tenis argentino en la tercera jornada del US Open, segundo Grand Slam del año, que repartirá premios por 21.656.000 dólares y se juega en Nueva York.



Londero, nacido en Jesús María y ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, se presentó en el US Open con una victoria sobre el ruso Evgeny Donskoy (114) y, a partir de las 15:30 (ESPN), jugará ante Coric (32), un rival ante el que perdió la única vez que se enfrentaron, este año en el ATP 500 de Río de Janeiro.



El vencedor del partido jugará en la tercera ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas (6) o el estadounidense Maxime Cressy (168).



Coria (103), por su parte, logró el lunes último su primera victoria en un Grand Slam frente al taiwanés Jason Jung (122) y, a partir de las 15:30, jugará ante el británico Norrie (76), quien eliminó del torneo al argentino Diego Schwartzman (13) tras vencerlo en cinco sets.



El ganador jugará en la tercera ronda ante el español Alejandro Davidovich Fokina (99) o el polaco Hubert Hurkacz (33).



En el cuadro de dobles, Zeballos (4) y Granollers (15), campeones este año en el Argentina Open y, en Río de Janeiro, jugarán desde las 13:30 ante la dupla conformada por el brasileño Bruno Soares (27) y el croata Mate Pavic (17).



En el caso de ganar, sus siguientes rivales surgirán del cruce entre el inglés Dominic Inglot (54) y el pakistaní Aisam Ul Haq Qureshi (51) ante los estadounidenses Jack Sock (128) y Jackson Withrow (76).



"Machi" González (43) y Bolelli (74) se medirán desde las 12 con la pareja conformada por el mexicano Santiago González (42) y el británico Ken Skupski (52).



En caso de ganar, sus próximos rivales saldrán de la llave que dirimirán el neerlandés Wesley Koolhof (16) y el croata Nikola Mektic (22) ante el serbio Nikola Cacic (55) y el indio Divij Sharan (58).



El US Open, que a causa de la pandemia de coronavirus se juega sin público en el Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el barrio neoyorquino de Queen's, no comenzó bien para los argentinos, con las derrotas de Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer y la última de Federico Delbonis, todos en la ronda inicial.



El azuleño Delbonis 79) perdió esta madrugada ante el ruso Daniil Medvedev (5), finalista de la edición 2019, por 6-1, 6-2 y 6-4 en una hora y 48 minutos, en el partido que cerró la segunda jornada.