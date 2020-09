El fuerte mensaje de Sebastián Villa contra Riquelme y todo Boca

View this post on Instagram

APRENDu00cd A SER FUERTE CUANDO ENTENDu00cd QUE TENu00cdA QUE LEVANTARME SOLO u26bdufe0fud83dude4fud83cudfffu26a1ufe0fud83dudc05 u231bufe0fud83dudcaaud83cudfff @pocho.f @neycastano20 @tanoriep @goprosport.argen @goprosport.agency @m.macazaga @chichofortes10 @santiwencesosorio