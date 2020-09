Burlando sonríe ante la decisión de Riquelme y Boca

Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, quien denunció a su expareja Sebastián Villa por violencia de género, expresó hoy su satisfacción por el anuncio realizado por Boca Juniors, en el sentido de que el delantero colombiano no jugará en el equipo "xeneize" hasta que la justicia se expida.





"Me alegra la decisión de Boca de separar a Villa. Interpretaron bien la temática de la violencia. Las causas que arruinaban las carreras de los futbolistas en el mundo antes eran el alcohol y las drogas, y ahora la temática de género puede llevar a un jugador a la ruina", sostuvo el abogado en radio La Red.



"No festejamos nada igual, el único festejo será cuando esté condenado. Vamos en busca de eso", agregó Burlando.



La secretaría de fútbol de Boca que dirige Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, le informo el lunes pasado a Villa y al cuerpo técnico que dirige Miguel Russo que mientras la justicia no se expida, el futbolista no podrá jugar en el primer equipo pero se seguirá entrenando con el plantel profesional.



La causa se inicio el 28 de abril pasado cuando Cortés denunció a Villa penalmente por violencia de género ante la UFI 3 de Esteban Echeverría, fiscalía de Verónica Pérez y juzgado de Javier Maffucci Moore.



Daniela Cortés, de 25 años y también colombiana, se encuentra desde fines de julio en Medellín, hacia donde viajó en uno de los vuelos de repatriación que organiza la embajada colombiana.



"Villa trató de poner pruebas en la investigación penal preparatoria, pero me parece sin importancia. Hay testigos de concepto que no conocen la intimidad de la expareja y son parciales al ser amigos. Falta todavía información importante para la causa", sostuvo hoy Burlando.



En tanto, el entrenador de Atlético Mineiro de Brasil, el argentino Jorge Sampaoli, se interesó por el delantero y se comunicó con uno de los integrantes del departamento de fútbol de Boca.



En medios de Brasil se informó que en octubre, cuando se abra el libro de pases de la liga de fútbol de ese país, el club de Belo Horizonte haría una oferta de 5 millones de dólares brutos por el 50 por ciento de la ficha del colombiano, cifra que en Boca consideran exigua.



Sebastian Villa, de 24 años, llegó a Boca en julio de 2018 desde Deportes Tolima a cambio de 3 millones de dólares por el 70% del pase.



El contrato del jugador, una de la figuras del "xeneize" en la obtención de la última Superliga, vence el 30 de junio de 2022 y su cláusula de salida está valuada en 40 millones de dólares.