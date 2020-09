Nadal rendido a los pies de Schwartzman: "Es de los mejores del mundo"

Rafael Nadal no puso excusas. El español habló luego de la derrota con Diego Schwartzman y destacó la gran noche que tuvo el argentino. Lamentó no haber jugado a su nivel y felicitó al Peque por disputar "un gran partido".

"Ha sido una mala noche, contra un rival que juega muy bien, así que felicidades y mérito para él y para mí demérito por no haber hecho las cosas lo suficientemente bien", dijo y agregó: "Él ha jugado un gran partido y yo no. Es de los mejores del mundo y cuando juegas contra estos jugadores, si no juegas a tu nivel lo normal es perder y es lo que ha sucedido".

El español entregó su saque tres veces consecutivas en el segundo parcial y sucumbió por primera vez en diez enfrentamientos contra el tenis sólido de Schwartzman, semifinalista por dos veces consecutivas en Roma: "Lo que pasa es que si pierdes tres veces consecutivas el saque a estos niveles es imposible".

"Las condiciones eran más pesadas que los días previos, la pelota no corría tanto como en los días previos. Yo llevaba muchos meses sin competir, sin tener esa capacidad automática de adaptación a las condiciones. Quizás me haga falta competir y jugar puntos muy largos, son cosas que uno necesita ir cogiendo", cerró.