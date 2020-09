Dos partidos, 14 goles: qué dijo Bielsa de la curiosa racha del Leeds

Marcelo Bielsa logró hoy su primera victoria en la Premier League gracias al triunfo del Leeds por 4 a 3 ante el Fulham. El equipo del Loco suma 7 goles a favor y 7 en contra en apenas dos partidos, tras haber perdido en el debut ante el Liverpool por un resultado idéntico, y al término del encuentro se refirió a esta curiosa racha.

"En este momento estamos siendo eficaces, pero estábamos acostumbrados a crear más situaciones de gol. Siempre tratamos de mejorar", analizó el ex entrenador de la Selección argentina sobre la capacidad goleadora que ha mostrado su equipo en el inicio del campeonato.

Como contrapartida, reconoció que "estamos preocupados" por los siete goles en contra que recibió su equipo en estos dos partidos. "No es algo que no esperáramos que pasara. No hay nada sorprendente en conceder este tipo de goles. Con el correr de la competición creo que podremos mejorar nuestra defensa. Identificaremos la razón de estos errores y trabajaremos para evitar que estas dificultades vuelvan a ocurrir".

La victoria de hoy del Leeds, además de ser la primera en su regreso a la Premier tras 16 años, cobra otra importancia porque Fulham es un rival directo en la lucha por la permanencia, ya que ambos son recientes ascendidos.

En la próxima fecha, Leeds visitará a Sheffield United, una de las sorpresas en la temporada pasada.