Con nuevo récord: Viñales voló y se quedó con la pole

Two poles in a week at Misano for @mvkoficial12! uD83DuDD1D@jackmilleraus and @FabioQ20 complete the front row as @PeccoBagnaia pays the price for exceeding track limits! ??@TISSOT | #EmiliaRomagnaGP uD83CuDFC1 pic.twitter.com/Dw9Bxsfpca