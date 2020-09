Loco divino: Bielsa y una inesperada reacción que se volvió viral

El entrenador argentino Marcelo Bielsa volvió a hacer noticia en una conferencia de prensa, esta vez por su reacción al ser consultado por un documental que muestra el camino de Leeds en el ascenso a la Premier League.

La producción de Amazon, Take Us Home: Leeds United, que muestra la intimidad del equipo fue todo un éxito. Sin embargo, el Loco no estaba enterado de la existencia del reportaje, generando gran revuelo en redes sociales.

Estamos todos muy ansiosos por la segunda parte de "Take Us Home: Leeds United" pero Marcelo no estaba ni enterado uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/IkpPinjYj5 — Mundo Bielsa (@MundoBielsa) September 17, 2020

“Está saliendo la nueva serie de Amazon, Take Us Home, hoy”, dice el traductor de Bielsa, a lo que el argentino responde rápidamente: “¿De Leeds?”.

—¿Tuvo la posibilidad de ver la nueva serie de Amazon Take Us Home?

— ¿Qué es lo que dijo?

—La documentación que hicieron del equipo el año pasado.

—¿Pero de quién?

—De Amazon.

—¿Pero del Leeds?

—Sí, ¿ha tenido la oportunidad de verla? ¿Qué es lo que piensa?

—No, no. No la vi.

Es llamativo cómo el ex técnico de la selección argentina y chilena ignoró el material audiovisual que se transformó en una pieza de colección para los simpatizantes del Leeds, ya que la emoción que provocó su regreso a la Premier League fue uno de los sucesos del año.