Koeman y una frase reveladora: ¿giro en el futuro de Luis Suárez en Barcelona?

Barcelona volvió a disputar un amistoso con victoria ante el Girona por 3-1. Luego del partido, el entrenador del conjunto catalán disparó una frase que sacudió todo y le dio un giro al futuro del jugador uruguayo Luis Suárez. La Pulga, que ya venía de formar parte en el primer amistoso días atrás, ocupó la posición de “falso 9”, el nuevo lugar que ocupará con el flamante entrenador neerlandés Ronald Koeman.

Como ocurrió en el juego anterior ante con idéntica victoria ante el Gimnástic de Tarragona, Luis Suárez no formó parte de la convocatoria.

“Hablé con él y, si se queda en la plantilla, será uno más”, expresó Koeman sobre Suárez quien al asumir había avisado que el Pistolero no formará parte del proyecto. Fue una frase que no pasó inadvertida en España y muchos medios hablan del giro inesperado sobre el destino del atacante charrúa. "Esperamos a ver si hay una salida o no", reconoció Koeman.

Sin embargo, hoy salió la noticia en Mundo Deportivo que Luis Suárez viaja este jueves en Perugia, ciudad italiana donde debe realizar el examen de lengua italiana que le permita obtener la doble nacionalidad, condición imprescindible para cerrar su fichaje por la Juventus.

La novela continúa y todos los días sucede algo distinto.