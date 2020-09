Libertad no afloja y le sigue dando disgustos a Boca

La polémica entre Libertad y Boca por los jugadores xeneizes que viajarán a Asunción sumó esta tarde un nuevo capítulo. El club guaraní desconfía de los análisis que le realizaron al plantel y se ofreció a hacerse cargo de los costos de un nuevo testeo para cuando pisen suelo paraguayo.

El presidente de la institución, Rubén Di Tore, le confirmó a TyC Sports la sospecha sobre los últimos estudios a los que fueron sometidos los futbolistas. El comunicado de prensa de la entidad argentina asegura que aquellos que integran la delegación dieron negativo y están habilitados para volar.

"Queremos tener la certeza de que los jugadores de Boca no están contagiados. Si están seguros, que se hagan el test acá. Boca puede elegir un laboratorio privado y nosotros nos hacemos cargo de los testeos", destacó el mandamás gumarelo.

"Si era a la inversa yo lo haría. Ni siquiera es sacar sangre, es una prueba no invasiva que no deja ninguna secuela. Conmebol cambió el protocolo sorpresivamente y los testeos son para evitar suspicacias. Estuve esperando una comunicación con el presidente de Boca (Jorge Amor Ameal), porque los que tenían el problema eran ellos, no nosotros. Pero aclaro que nuestro conflicto no es con Boca, es con Conmebol", agregó.

La disputa surgió el lunes, cuando se deslizó la chance de que algunos de los jugadores con resultado positivo viajen a Paraguay. La explicación tenía que ver con que todos ellos habían superado los 14 días desde el primer registro de la enfermedad y que ya no presentaban riesgo de contagio.

Los reclamos de Libertad incluyeron dos cartas dirigidas a la Conmebol para que interviniera en el asunto e incluso un pedido especial al Ministerio de Salud de aquel país para que también se hiciera responsable. Desde ambos sectores le dieron el visto bueno a Boca y la historia parecía terminada.



Más todavía con la noticia de esta mañana, que indicaba que todos los integrantes de la delegación habían dado negativo y que aquellos que mantenían el positivo se quedarían en Argentina. A poco más de un día para el partido, todavía no se sabe si esta novela tendrá más capítulos.