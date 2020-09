El crudo relato del Turco García que sorprendió y conmovió a todos

Claudio García tocó un tema delicado, que marcó a fuego su vida, y conmovió a todos. El Turco, que brilló en Racing e Independiente Rivadavia, habló de sus adicciones y reveló que lleva 13 años sin recaídas. Ahora disfruta el día a día, pero durante mucho la pasó muy mal y hasta pensó en consumir para morirse.

"Yo tomaba (cocaína) como para que me agarrara un ACV o un paro fulminante. Si tomás 2 gramos de cocaína por día estás al borde de la muerte, estás jugando a la ruleta rusa con un revólver. No voy a decir cuánto, pero tomaba muchísimo más que eso, como para morirme en el acto", dijo en diálogo con el programa radial Planeta 947.

En la misma entrevista, explicó: "Odiaba los pajaritos y el sol, que es lo más lindo de la vida, el amanecer. ¿Sabés cuándo la peleás? Cuando querés y no podés tomar la decisión de zafar. Al mes de haber dejado sentís un poco la abstinencia, pero empezás a ver la realidad y a caminar de nuevo".

García dejó en claro que no consumió y confesó que si pudiera volver el tiempo atrás, no la probaría y le "rompería la boca" al que se la ofreció: "De pendejo no lo sufrís tanto, pero más adelante sos grande y tenés familia. Cuando tomás la decisión de dejarla, te empezás a sentir bien, pero es difícil tomar la decisión. Por eso siempre digo que lo mejor es no probarla".

"El adicto siempre tiene una excusa. Si se te murió un familiar, tomás porque estás triste; si ganás la quiniela, tomás porque estás contento. La droga te hace perder la dignidad. Yo me alejé de la gente que no consumía porque decía ‘este boludo no toma’, pero el boludo era yo", cerró. Conmovedor.