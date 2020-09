Salió a bancarlo: el fuerte mensaje de Dani Alves para Neymar

View this post on Instagram

No esporte assim como na vida, estamos para inspirar pessoas, para transformar vidas e nu00e3o hu00e1 espau00e7o para pessoas que proclamam u00f3dio ou racismo. Que vocu00ea nu00e3o se deixe guiar pelo u00f3dio meu irmu00e3o, que vocu00ea seja a paz e a bondade que vocu00ea carrega na sua alma. O amor u00e9 a u00fanica forma de combater o u00f3dio, mesmo que que fira momentu00e2neo nossa u00edndole! Te Amoooooo ma little Bro #naoaoracismoud83dudeab