Bomba en el TC: un ídolo pegó el portazo y rompió una histórica sociedad

Guillermo Ortelli anunció que deja el "glorioso JP". El siete veces campeón de Turismo Carretera decidió pegar un portazo y alejarse del equipo con el que ganó dos títulos y que conduce su amigo, Gustavo Lema. Los malos resultados en el reinicio de la actividad, sumado a que desde el 2016 no gana una final, son los motivos del alejamiento.

Guillermo Ortelli.

En las cuatro competencias disputadas hasta el momento, dos antes de la pandemia y las cumplidas el pasado fin de semana, Ortelli no pudo meterse entre los diez mejores y el Chevrolet no estuvo a la altura de lo que merece un ídolo con la magnitud del nacido en la localidad de Salto.

Hasta el momento no hubo mayores precisiones sobre su futuro pero los hinchas de la marca del moño sueñan, y desean, que Alberto Canapino levante el teléfono para sumarlo a su estructura. No son muchos los espacios libres que quedan en las diferentes estructuras por lo que deberá moverse rápido si no pretende quedarse sin butaca para lo que resta del certamen.

El Chevrolet que usó en San Nicolás.

La quinta fecha del campeonato de Turismo Carretera y TC Pista, se llevará a cabo el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.