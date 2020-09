AFA, Agremiados y un acuerdo que generará mucha controversia

El secretario ejecutivo de la AFA, Nicolás Russo, confirmó este lunes un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para que el torneo de la Liga Profesional, que aún no comenzó, se juegue "en continuado" en período de vacaciones de verano.

Nicolás Russo.

"Fuimos precavidos y arreglamos con Agremiados, podremos continuar hasta el 31 de enero. No habrá parate, el torneo será continuado y por lo tanto no habrá vacaciones", afirmó. "El torneo no se postergó porque nunca estuvo la fecha de arranque. La intención de los dirigentes era comenzar el 25 de septiembre, pero no se puede por un tema sanitario", agregó.

Russo afirmó que la salud es "lo principal" para que se pueda jugar "normalmente" al fútbol. Por último, consideró "inapropiado" que la Copa Libertadores, que se reanudará a partir de mañana, se juegue en este contexto álgido de la pandemia de Covid-19 en Sudamérica.