Neymar reveló cuál fue el insulto que recibió y lo sacó de las casillas

El crack brasileño Neymar Junior fue uno de los cinco expulsados que tuvo hoy el clásico francés entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella, que quedó en manos de este último y en el que también vieron la tarjeta roja los argentinos Leandro Paredes y Darío Benedetto.

Durante el partido, el brasileño discutió con el defensor español Álvaro González, quien tuvo un cruce con Ángel Di María por un escupitajo del rosarino, y lo acusó de racista.

Neymar estaba amonestado y en la trifulca que manchó la final del partido le pegó en la nuca al rival, algo que advirtieron desde la cabina del VAR y por lo que se ganó la segunda amarilla y la expulsión. Al retirarse de la cancha se acercó a los micrófonos para decir que le pegó "por racista", y luego siguió en Twitter.

Primero, el ex Barcelona dijo que sólo se arrepentía de no haberle pegado en la cara a González, y luego reveló cuál fue el insulto que lo sacó de las casillas y por el cual le reclamó al VAR por no haberlo advertido.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

"Para el VAR captar mi 'agresión' es fácil... ahora yo quiero ver la imagen del racista llamándome 'mono hijo de p*ta'. ¡Eso quiero ver!", reclamó Neymar, considerando injusto que él haya sido expulsado y González no.