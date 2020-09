La historia del ídolo de Godoy Cruz que se nacionalizó paraguayo y jugará las Eliminatorias

Su paso por Godoy Cruz fue clave para el crecimiento en su carrera deportiva. Gastón Giménez quedó metido en el corazón de los hinchas bodegueros y se marchó buscando nuevos horizontes. Pasó a Estudiantes, donde también se destacó, y luego pasó a Vélez donde Gabriel Heinze sacó lo mejor del volante que fue convocado para la Selección Argentina.

Estuvo presente en un par de amistosos y jugó pocos minutos ante México en noviembre de 2018. Luego, si bien estuvo en consideración, no volvió a ser convocado y tomó una terminante decisión. Según contó en una entrevista realizada por Club Octubre 947, Eduardo Berizzo lo tentó para jugar las Eliminatorias para Paraguay y no dudó.

Inmediatamente inició los trámites para nacionalizarse y ahora solamente espera el llamado del Toto para vestir la Albirroja: "Me llamó directamente Eduardo Berizzo para jugar para esa selección. Mi relación con Paraguay es a través de mis abuelos, por eso inicié los trámites en febrero".

"Fue una decisión difícil, pero rápida. No me gusta estar dando vueltas en en medio de nada. Me gusta que cuando tengo que decidir algo, hacerlo lo más rápido posible y enfocarme en eso. Lo hablé con la familia y lo decidí así. No creía que me iban a llamar desde la Selección Argentina, y esta posibilidad me atrajo mucho, la verdad", agregó.

Si finalmente se concreta la convocatoria, el talentoso futbolista se sumará a Roberto Acuña, Ricardo Rojas, Jonathan Santana, Néstor Ortigoza, Lucas Barrios, Jonathan Fabbro y Juan Iturbe, otros argentinos que tomaron la misma decisión. Al ser amistosos no oficiales los encuentros disputados con Argentina, Giménez tendrá la libertad de representar a otro país.