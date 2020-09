Una de cal y una de arena sobre el futuro de la joya de Independiente Rivadavia

El volante Santiago Úbeda fue el protagonista de la novela de la semana en el mercado de pases de Independiente Rivadavia. Es que el club mendocino estuvo en negociaciones con Sol de América, de Paraguay, que estuvo a punto de adquirir el 50 por ciento del pase del jugador por apenas 15.000 dólares, una cifra que despertó la indignación de los hinchas.

Anoche, en diálogo con el sitio partidario Mundo Lepra a través de Instagram Live, el presidente leproso Carlos Castro se refirió a la situación de la joya del club y anunció que "Santiago Úbeda se va a quedar en Independiente Rivadavia", aunque rápidamente aclaró que "pero en junio se va a ir libre, sin dejarle nada al club".

Castro analizó la situación y aseguró que no le gusta para nada. "Le voy a ofrecer alternativas. No podemos cambiar lo que pasó, que no tenga contrato. No lo tratamos bien a Santiago y tenemos que tratarlo mejor", dijo, aunque avisó que el representante del jugador no está dispuesto a negociar una renovación de su contrato.

El mandatario del Azul del parque tiró un dardo hacia la dirigencia anterior por no haber tratado de mejor manera a los jugadores surgidos del club para evitar que pase lo que está sucediendo ahora con Úbeda, quien "hasta diciembre cobraba el mínimo de AFA", comparando además con que "traían jugadores de afuera que no jugaban y cobraban $120.000 o $150.000".

Pensando en el futuro, Carlos Castro dijo que "voy a tratar de que no nos pase lo que pasó con Palacio y Úbeda. Que los jugadores de inferiores con gran proyección cobren como corresponde y no como un juvenil".

Fotos: Osvaldo Gagliardi/Prensa CSIR