Revelan más detalles del escándalo que sacudió a la selección inglesa

El fútbol inglés se revolucionó al conocerse que Phil Foden y Mason Greenwood rompieron el protocolo sanitario de la Selección inglesa para hacer ingresar a dos mujeres al hotel donde concentraba el equipo en Islandia. Ante esto, ambos jugadores fueron sancionados y separados del plantel, pero con el correr de los días siguen apareciendo detalles y hoy, habló una de ellas.

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, de 20 años, y su prima, Lara Clausen, de 19 años, ambas islandesas, son las protagonistas de esta historia y la menor rompió el silencio para revelar algunos detalles de lo sucedido. En una charla exclusiva con el MailOnline, contó el paso a paso de su encuentro con Foden, futbolista del Manchester City.

Noticias Relacionadas Mujeres en la concentración: el escándalo que sacude a Inglaterra

La joven, expresó que ella llevó a su prima al hotel y mientras retornaba a su casa, recibió un llamado para que volviera. "Le pregunté por teléfono quién era este tipo y se ofendió porque no lo conocía. Pedí su nombre y miré sus fotos en Instagram para ver cómo se veía. Luego acepté volver al hotel", arrancó.

Y siguió: "Hablamos durante media hora en la habitación de Nadia (los jugadores habían reservado dos cuartos extras). Les dijimos que no sabíamos nada de fútbol y que no sabíamos quiénes eran. Ninguno de nosotros bebió alcohol, solo comimos los dulces. Y luego Phil pidió ir a mi habitación, solos nosotros dos".

Los protagonistas del escándalo.

"Me dijo que estaba en el Libro Guinness de los Récords por ser el jugador más joven en conseguir un trofeo. Pero era como un chico común. No sentí que fuera alguien famoso. Bromeamos mucho. No me habló de su vida personal. Luego, simplemente me besó. Él era un buen besador", confesó.

Luego, reveló: "Realmente creo que se lo pasó bien conmigo. Habló amablemente de mí, diciéndome lo hermosa que era. Se fue muy feliz de mi habitación". Para cerrar, explicó que se despertaron al escuchar que estaban golpeando la puerta de la habitación, la seguridad preguntó donde estaban los jugadores y se veían muy enojados por lo ocurrido.

"Estaban bastante enojados pero les dijimos que no tenían derecho a irrumpir así. Nos volvimos a dormir hasta las 9 de la mañana y nos despertó una llamada telefónica de un periódico islandés para comentarnos que estaban publicando mis videos”, finalizó. Tanto Foden como Greenwood fueron multados con el equivalente a 1.800 dólares por su mal comportamiento.