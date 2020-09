El dolor de Almeyda tras la peor humillación de su carrera después de irse a la B con River

El entrenador argentino Matías Almeyda sufrió anoche la mayor humillación en su carrera, como entrenador, y la peor derrota de San Jose Earthquakes en sus 26 años de historia al caer por 7 a 1 ante Seattle Sounders, por la novena fecha de la Conferencia Oeste de la MLS, y se mostró muy dolido por la situación a la vez que se hizo cargo.

"El responsable es el entrenador, porque es quien elige a los 11 que van a entrar", dijo en conferencia de prensa. Y agregó: "Yo dirijo y he jugado al fútbol como un aficionado. Aquellos que me conocen saben el dolor interno que me causa perder, y sobre todo perder de la manera que estamos perdiendo".

El regreso del fútbol profesional en Estados Unidos, con el torneo relámpago MLS Is Back, el equipo de Almeyda mostró un gran nivel, pero con la reanudación de la temporada regular no encuentra el rumbo y está último. Al 7-1 de anoche lo antecede un empate 1-1 frente a Colorado Rapids y dos derrotas seguidas; 5-1 ante Los Angeles FC y 3-2 ante Los Angeles Galaxy.

"He pasado por momentos de dificultad en mi vida deportiva, no con tantos goles en contra como en esta ocasión, pero creo que siempre busco la manera para que me deje un aprendizaje. Este aprendizaje es doloroso, pero no imposible de cambiar", agregó Almeyda.

Finalmente, el ex DT de River puntualizó en los errores de su equipo: "Cuando estás lejos y marcás a tres metros en vez de a uno, como tenemos planificado; cuando tenés la pelota y en vez de dársela a un compañero se la das al rival, es difícil. Se sale de esta situación tratando de que los jugadores agarren confianza nuevamente".