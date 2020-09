US Open: Gustavo Fernández gana, está en semis y se acerca a su gran anhelo

Gustavo Fernández no detiene su marcha y quiere sacarse la espina. El deportista de Río Tercero, actual número 2 del mundo del tenis adaptado, debutó en el US Open y venció al francés Stephane Houdet por 6-4 y 6-1, en una hora y 19 minutos. Esta victoria lo coloca en las semifinales del certamen, el único de los "grandes" que no ha podido ganar.

uD83CuDFBEuD83CuDDE6uD83CuDDF7 TENIS ADAPTADO: ¡GUSTAVO FERNÁNDEZ, SEMIFINALISTA DEL US OPEN!



Le ganó a Houdet uD83CuDDEBuD83CuDDF7 por 6-4 y 6-1 y ahora irá por un lugar en la final frente a Hewett uD83CuDDECuD83CuDDE7. pic.twitter.com/ojoPXiwQ0c — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) September 10, 2020

Su próximo rival será el británico Alfie Hewett (3 del ranking mundial), quien eliminó a su compatriota Gordon Reid (5) por 6-0 y 6-2. Finalista en la edición 2014 del Abierto de los Estados Unidos, Fernández acumula cinco títulos de Grand Slam en su carrera: dos Abiertos de Australia 2017 y 2019; dos Roland Garros 2016 y 2019; y Wimbledon 2019.

Noticias Relacionadas El conmovedor posteo que Novak Djokovic le dedicó a Gustavo Fernández

El cordobés jugará, además, el torneo de dobles (arrancan en semifinales) en pareja con el japonés Shingo Kunieda, número uno del mundo y máximo favorito en singles. Kunieda también pasó a semifinales de singles hoy tras vencer al francés Nicolas Peifer por 6-3 y 6-2.