“Las 10 del 10”: Maradona lanzó una cruzada solidaria en todo el país

LAS 10 DEL 10 u2665ufe0fud83cudde6ud83cuddf7 Se viene una cruzada solidaria para todo el paiu0301s, donde voy a donar 10 camisetas firmadas, alimentos y obras de infraestructura en 10 ciudades argentinas, junto a la @CruzRojaArg, a mi amigo y abogado @MatiasMorlaOK y el diputado @NicolasRodriguezSaa. Gracias a la Secretaria de Deportes de la Naciu00f3n, @inesarrondo, por donar un potrero para cada ciudad. Y a @angela.lerena y @ballesterdaniela por sumarse a esta campau00f1a. u00a1Vamos Argentina, de todo corazou0301n! - Para mau0301s informaciou0301n entra en www.cruzroja.org.ar - #Las10Del10 - Las ciudades elegidas para esta primera etapa son: u25aa Villa Palito, La Matanza (Buenos Aires) u25aa Rosario del Tala (Entre Riu0301os) u25aa San Juan u25aa Esquina (Corrientes) u25aa Garupa (Misiones) u25aa Merlo (San Luis) u25aa Rosario (Santa Fe) u25aa La Plata (Buenos Aires) u25aa Santa Victoria (Salta) u25aa Tigre (Buenos Aires)