Todo o nada: la última carta del Barcelona para convencer a Lionel Messi

Jorge Messi llegará en las primeras horas de la mañana a Barcelona para encontrarse con Josep María Bartomeu. El presidente de Barcelona buscará, según informan desde España, retener al argentino. Su idea es bajar el tono del conflicto y para eso preparó una oferta de renovación, la última carta en la manga para convencerlo.

Las cifras no trascendieron pero está claro que hará hasta lo imposible para no quedar en la historia como "el presidente que perdió a Messi", sabiendo que del otro lado la postura es clara: dejar el club. Es por eso que durante la charla deberá ser muy persuasivo para lograr ablandar al círculo íntimo del argentino aunque si eso no ocurre la fase siguiente será consensuar un precio.

Saben que pueden salir perdiendo, y mucho, si se encierran en los 700 millones teniendo en cuenta que los Messi insisten que el "10" puede dejar la institución amparándose en la cláusula liberatoria para marcharse al final de cada temporada. También esta claro que ambas partes buscarán llegar un acuerdo sin terminar en tribunales.

Después del cónclave, y con un acuerdo inicial en marcha, se sabrá si los aficionados culés seguirán disfrutando del astro argentino o si su calidad se marchará a la Premier League o bien, a la Liga de Francia.