La carta que Bartomeu le mandó a Lionel Messi y las mentiras que el "10" no perdona

Desde que Lionel Messi envió el burofax para avisar que se quería ir del Barcelona, el diálogo con Josep María Bartomeu, presidente de la institución, se cortó. No hubo llamadas, ni mensajes y será Jorge Messi quien se reunirá con el directivo ya que el futbolista está muy dolido por una serie de acciones que colmaron su paciencia.

Según informa la Cadena Ser, Bartomeu le envió una carta a Leo para decirle renuncia a su cargo si decide quedarse. Otro punto que molestó a Messi es que antes de avisar su decisión, intentó dialogar con la Comisión Directiva del Barcelona pero no recibió respuestas.

Además, en un interesante artículo que publica este martes, explica que hay dos "mentiras" que el argentino no le perdona a Bartomeu. Una de ellas es que no agotó todas las instancias para traer a Neymar. Cuentan que la diferencia con el PSG fue de 20 millones y en lugar de hacer el esfuerzo, usaron ese dinero para contratar al danés Martin Braithwaite.

La restante es que cuando le preguntó si había fichado a Griezmann tiempo antes de la confirmación, el presidente le habría dicho que no. Cuando la noticia salió a la luz, ante el enojo del 10, habría argumentado que “en ese momento no lo podía reconocer porque la cláusula del francés todavía no había bajado".