El fuerte análisis de Valdano sobre Messi que no le gustará al Barcelona

Jorge Valdano, campeón del mundo con el seleccionado argentino durante su etapa de futbolista en la Copa de México 1986 y ex director técnico del Real Madrid, entre otros clubes, consideró hoy que el astro rosarino Lionel Messi "ya se fue del Barcelona", más allá de que legalmente el hecho no está consumado.



"O se va a otro club o a su casa, pero Messi ya se fue del Barcelona. Estoy totalmente convencido, no tengo ninguna duda", reflexionó Valdano en el programa Onda Cero de España, en declaraciones reproducidas por el diario catalán Mundo Deportivo.



El ex director deportivo del Madrid también comentó que lo mejor para el Barcelona es comenzar a pensar que ya no contará con Messi, pese a los intentos del club por retenerlo a toda costa.



"Cuanto antes asuma el Barcelona que va a perder al mejor jugador de su historia, antes podrá centrarse en la reconstrucción", señaló Valdano, quien en la actualidad se desempeña como analista de fútbol en medios españoles.



"A sus 33 años, Messi ya no se siente con fuerza para tirar sólo del Barcelona, pero quiere seguir siendo Messi. El ya se fue, digan lo que digan los papeles y en algún lugar tiene que recalar", concluyó.