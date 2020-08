Dolor en el fútbol mendocino por la muerte de un ex jugador de la Lepra y el Lobo

A los 72 años falleció este sábado en Chaco, su provincia natal, Oscar Ángel Palavecino, ex jugador de Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, donde fue compañero del Trinche Carlovich. Para el fútbol chaqueño, donde fue entrenador de Chaco For Ever y Juventud Unida de Charata, es una leyenda.

Como futbolista se destacó por ser un goleador implacable, brillando en Chaco For Ever y en Unión de Pinedo, y también más allá de los límites de su provincia. A Mendoza llegó en la década del 70: primero se vistió de Blanquinegro, para el que jugó el Nacional de 1975, y un año después pasaría a los Azules, donde fue compañero de Tomás Felipe Carlovich.

Además, Palavecino jugó en el Rosario Central del Coco Basile, Platense, Liga de Quito, Instituto de Córdoba, Guaraní Antonio Franco (Misiones) y Unión de Pinedo.

Gimnasia del 75. Arriba: Reggi, Mesa, Visino, Salguero, Haack y Vergara. Abajo: Letanú, Galeassi, Palavecino, Rico e Ibáñez.

Como entrenador, su punto más alto fue cuando el chaqueño se consagró campeón del Nacional B 1988-89 con Chaco For Ever, obteniendo también el ascenso a Primera División.

La Comisión Directiva del Club Atlético Chaco For Ever y toda la familia Forevista, lamenta el reciente fallecimiento de Óscar Ángel Palavecino, quién fuera un gran referente de la rica historia de nuestra Institución.https://t.co/fRl9bvvSOi pic.twitter.com/6Dat1N3E0C — Chaco For Ever (Desde uD83CuDFE1) (@ChacoForEverRes) August 8, 2020

También dirigió en Sol de América de Formosa, Independiente de Formosa, Juventud Unida de Charata y Cooperativa Las Breñas. Estuvo un corto tiempo como manager del Club Atlético Huracán de Las Breñas.