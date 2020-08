Escándalo en Real Madrid: Zidane mandó al frente a Gareth Bale

El futbolista galés del Real Madrid, Gareth Bale, no fue convocado para visitar al Manchester City por la vuelta de octavos de final de la Champions y el entrenador, Zinedine Zidane, lo mandó al frente en la conferencia de prensa brindada este jueves en la previa del duelo al explicar por qué no lo citó.

La segunda pregunta de la prensa española al DT francés fue referida al jugador, algo que puso serio a Zidane, quien no es la primera vez que se molesta cuando le consultan por su relación con Bale, rota desde hace tiempo. "Se han dicho muchas cosas, pero Bale no está porque ha preferido no jugar", aseguró el galo, dejando en claro que fue una decisión del futbolista.

"El resto es una conversación entre el jugador y el entrenador", agregó Zizou sobre la charla que tuvo con su futbolista antes de dar la lista de convocados para viajar a Inglaterra, y explicó que la ausencia de Bale "es una cosa personal", sin dar más detalles al respecto.

Además, el director técnico del Real Madrid negó que Gareth Bale lo haya decepcionado e insistió en que "no voy a decir nada. Respeto mucho a Gareth, a todos los jugadores. Las cosas deben quedar dentro del vestuario entre jugadores y entrenador, nada más".

Finalmente, sobre el futuro de Bale, Zidane dijo que "es jugador del Real Madrid y yo respeto eso. Ha preferido no jugar, es lo único que te puedo decir. Todos los que estamos aquí estamos concentrados en el partido de mañana".