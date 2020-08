Conquistó América de la mano de Gallardo y hoy se dedica a vender muebles

El 5 de agosto de 2015 River Plate vencía a Tigres de México en el Monumental y se consagraba campeón de la Copa Libertadores de América después de 19 años de espera. A cinco años de aquella gesta del equipo de Marcelo Gallardo, y alejado del fútbol, uno de los integrantes de ese plantel se dedica a vender muebles.

Se trata del ex arquero Julio Chiarini, cuya vida cambió drásticamente después de colgar los botines (y los guantes) y hoy se dedica a trabajar en un mayorista de muebles.

"Hoy tuve que bajar un camión lleno con mi socio. El emprendimiento se dio porque me hice amigo de un local al que yo le compraba, me metieron en la sociedad y hoy me dedico a esto", contó quien supo brillar en el arco de Instituto de Córdoba en diálogo con el programa radial Ataque Futbolero.

"Ahora sí tengo que trabajar", aseguró entre risas el ex portero de Cambaceres, Huracán de Comodoro Rivadavia, Guillermo Brown de Puerto Madryn, la Asociación Atlética Luján de Cuyo, Juventud Unida de San Luis, Alumni de Villa María, Sarmiento de Junín y Tigre, y agregó que "me gusta y me mantiene ocupado que es lo que quería".

Julio Chiarini.

Chiarini, retirado desde 2018, disputó 19 partidos y recibió 17 goles en el Millonario, donde estuvo entre 2014 y 2016. Como relevo de Marcelo Barovero logró cuatro títulos internacionales (Sudamericana, Libertadores, Recopa y Suruga Bank). En la Libertadores de 2015 fue titular en dos partidos de la fase de grupos por una lesión de Trapito.