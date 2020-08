AFA ratificó su postura: ¿cómo se definirán los ascensos?

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino ratificó que los ascensos de categoría en todas las divisiones del fútbol argentino "se definirán en cancha y mediante torneos reducidos.

De esta manera, la AFA refrendó lo anticipado apenas se interrumpieron las competencias oficiales por la pandemia de coronavirus, lo que abre un interrogante respecto de la presentación que hizo San Martín de Tucumán ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), para que le otorgaran directamente el ascenso a primera división por ser el equipo con mejor puntaje hasta el momento en que se interrumpió el certamen de la Primera Nacional.



En el encuentro de también se aprobó oficialmente la vuelta a los entrenamientos.



Y en el marco de esta reunión habitual de los miércoles, siempre por Zoom, se remarcó también que el comienzo de los entrenamientos no da lugar a la disputa de los partidos, ya que no hay fechas ciertas aún de las competencias locales, y se esperarán las propuestas de cada categoría para que el Comité Ejecutivo dé su aprobación.



Finalmente trascendieron esta noche probables jornadas para disputar los encuentros de la fase final de la Copa Argentina, tratando de aprovechar las fechas FIFA de octubre (del 8 al 13) para los 32avos y noviembre (del 12 al 17) para los 16avos, si es que mañana estas no son modificadas por Conmebol.



Los partidos de octavos y cuartos de final se desarrollarían en enero del año próximo y las semifinales en la segunda quincena de febrero, mientras que la final sería a fines de este mes o principios de marzo, siempre cotejándose con la competencia local.