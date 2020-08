Mansur aseguró que el fútbol vuelve "por la presión de la televisión"

José Mansur, presidente de Godoy Cruz, avisó esta tarde que el fútbol regresará a fines de septiembre o principios de octubre "por presión de la TV", que pretende que la actividad oficial se reanude en este 2020, a pesar de que no decrece la curva de contagios de coronavirus.



"El fútbol vuelve por la presión de la TV, que quiere que el campeonato comience a fines de septiembre o principios de octubre, a más tardar", dijo el máximo directivo de la entidad 'bodeguera'.



El Ministerio de Salud le dio en las últimas horas el visto bueno a la AFA y la casa mayor del fútbol argentino autorizó el retorno a las prácticas en los planteles de Primera División para este lunes 10 del corriente, tras los correspondientes hisopados a los que se someterán los futbolistas.



El dirigente confirmó que el lunes empezarán los entrenamientos presenciales para el elenco tombino. "A nosotros nos van a mandar 45 tests (para detectar el coronavirus) y hemos comprado otros 40 para hacerle el testeo a todos" sostuvo Mansur en Radio Nihuil.



Este lunes hará su acceso formal a la institución el flamante DT Diego Hernán Martínez, quien sustituirá a Mario Sciacqua.



"(Diego) Martínez ya firmó su contrato y es por un año y medio. Lo vamos a presentar el viernes, probablemente", aseguró el presidente de Godoy Cruz.



Mansur también aclaró que buscarán que los dos refuerzos hasta ahora concretados, el defensor Gonzalo Goñi (Estudiantes de Buenos Aires) y el extremo izquierdo Renso Tesuri (Ferro), "sean hisopados directamente y no hagan cuarentena" a su llegada a la capital provincial.



"Tenemos que proponerlo y veremos qué nos dicen las autoridades del Gobierno" amplió el dirigente.



Mansur anticipó también que otros dos jugadores del plantel "están contagiados (en Covid-19) pero no vamos a difundir sus nombres por pedido de ellos". Se suman al mediocampista Valentín Burgoa, de 19 años, cuyo resultado positivo se supo el domingo pasado.



Por último, el directivo confesó que es difícil asegurar el arribo del volante Fernando Zuqui "porque tiene una oferta superadora de Turquía" y avecinó el comienzo de una relación de conflicto con el delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien "se niega a regresar al país porque tiene un ofrecimiento del exterior. Su representante lo está asesorando mal", finalizó Mansur.