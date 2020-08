El enorme gesto de pilotos del Zonal Cuyano con el Hospital El Carmen

View this post on Instagram

*Las Carpas de APATC se arman en el Hospital El Carmen* La Asociaciu00f3n que nuclea la gran mayoru00eda los pilotos del Zonal Cuyano colaboru00f3 para ampliar la capacidad de lugares y asu00ed asistir a los enfermos de COVID-19 en el citado nosocomio de Godoy Cruz. ud83dudcf8: @chelocarubin