Atención: Boca tomó una fuerte decisión contra una de sus figuras

Mientras en Boca esperan por el parte oficial del club con respecto a los contagiados que habrían contraído coronavirus estando en la concentración diagramada para que el plantel se ponga a punto en todos los aspectos pensando en el arranque de la Copa Libertadores, en los últimos días hubo avances en la decisión del club con respecto a la situación de Sebastián Villa, que sigue siendo juzgado por la denuncia por violencia de género que realizó su ex pareja, Daniela Cortes.

Teniendo en cuenta que el arranque de la competencia oficial está muy cerca y todavía no parece haber fecha para que la justicia llegue a su veredicto, sea declarado culpable o inocente, desde la dirigencia de Boca se comunicaron con Miguel Ángel Russo para decirle que no podrá contar con Villa hasta que haya una sentencia que defina si el colombiano ejerció o no violencia de género, pero además la realidad es que la decisión del club es buscarle una salida definitiva: es decir, por venta y no a préstamo.