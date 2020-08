Maradona y un recuerdo de la Sub 20 que emocionó a todos

View this post on Instagram

Un du00eda como hoy, jugamos el tercer partido del Mundial Juvenil de 1979. Esta vez fue contra Polonia, que habu00eda ganado tambiu00e9n sus dos partidos anteriores. Nosotros jugamos con varios suplentes, pero el equipo jugu00f3 bu00e1rbaro. Y lo ganamos 4-1. De este partido nos quedaron dos cosas marcadas a fuego. Una fue que al arquero polaco lo cambiaron a mitad del primer tiempo, porque @Gabriel_Calderon_coach y yo lo vacunamos desde afuera del u00e1rea. Entonces entru00f3 el suplente, y al toque @JuaneSimon60 hizo un gol MARAVILLOSO, tambiu00e9n desde afuera del u00e1rea. Y ahu00ed Macaya Mu00e1rquez dijo: u0026#34;u00a1Ya no quedan mu00e1s arqueros en el banco de Polonia!u0026#34;. Y la segunda, es que hoy se cumplen 41 au00f1os del u00fanico gol que hizo Juan Simu00f3n en toda su carrera ud83dude02. Salud Juan, salud muchachos!!! ud83dudcaaud83cudde6ud83cuddf7