Agüero y una confesión que sorprendió: "Cuando era chiquito escuchaba a River"

Benjamín Agüero, hijo del Kun Agüero, se sumó a las transmisiones de su padre por la plataforma Twitch y en un momento le preguntó de qué cuadro era hincha. El delantero de Manchester City no dudó, pero dejó una respuesta que sorprendió a todos.

"Yo soy de Independiente, pa... Es obvio", manifestó el Kun Agüero. A lo que su hijo le respondió: "Ah... Yo pensé que te gustaba River, qué se yo", manifestó el nieto de Diego Maradona en respuesta a su padre.

El Kun es otro hincha de Newell's, como Enzo Pérez, Messi y Scocco. pic.twitter.com/EKaKSZcOAR — Nadir Ghazal (@turcocarp) August 30, 2020

Después de unos segundos en silencio, y mientras seguía con el objetivo de alcanzar la corona en el jueguito que es furor, el Kun dio una explicación: "Al abuelo le gusta River. A mí no, sólo de chiquito. Me gustaba el Enzo (por Francescoli), equipazo tenía en ese momento". Y prosiguió: "Cuando vivía en el barrio jugaba a la pelota con los pibes. Los domingos jugaba River, tipo cinco de la tarde, y cada vez que había un tiro libre me quedaba a escuchar en la radio de los vecinos. Si era tiro libre, seguro era gol de Enzo".