La genial cláusula contractual de Guzmán si Messi viene a Newell's

El arquero argentino Nahuel Guzmán, quien ataja en Tigres de México, tiene una clausula en su contrato que estipula que en caso de que Lionel Messi decida jugar para Newell's Old Boys la entidad debe darle la posibilidad de jugar en el equipo rosarino junto a su ídolo al menos por seis meses.



La posibilidad de que el astro del Barcelona español continúe su carrera en Newell's, hoy al menos es imposible, aunque ese hecho no hace que la cláusula sea por demás particular, señaló hoy el periódico MedioTiempo de México.

"Cuando lo propuse me dijeron que sí. La única manera de que me cedan a Newell's, aunque sea seis meses, teniendo contrato era si volvía Messi", dijo Guzmán, quien se inició en Newell's, en donde jugó 94 partidos y se consagró campeón del Torneo Final de primera división en 2013, en el equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino.



La posibilidad de ver a Messi en NOB es quimérica pero el arquero, quien también atajó en Independiente Rivadavia de Mendoza, señaló: "Me encantaría que se dé porque él quiere o se tiene que sacar las ganas de jugar en Argentina, pero es difícil que pase".