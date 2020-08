Seguro lo cantaste, pero ¿sabés qué dice el himno de la Champions League?

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más atractivo del planeta fútbol. Es que allí están los mejores jugadores del mundo y, por ende, los mejores equipos. Además, se disputa en los mejores estadios. Pero eso no es todo, ya que su himno también es un distintivo particular.

La canción que suena en la previa de todos sus partidos es reconocida por todos los futboleros del planeta. Algunos se animan a decir que cuando morís, si vas al cielo, te recibe un coro de ángeles cantando el himno de la Champions League. Todos lo cantamos cuando vemos los encuentros, o cuando jugamos a la Play, pero la mayoría lo hacemos por fonética.

Si alguna vez te lo preguntaste, acá te contamos qué dice el himno de la Champions League. La principal curiosidad, es que la emblemática canción tiene versos en tres idiomas diferentes: inglés, francés y alemán, que son las lenguas oficiales de la UEFA.

El himno de la Champions League, interpretado originalmente por la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, es una composición de Tony Britten quien fue contratado por la UEFA en 1992 y se encargó de crear la pieza basándose en una serie de arreglos sobre una composición de Georg Friedrich Händel llamada Zadok the Priest (Zadok el sacerdote), que pertenece a la serie de los cuatro Coronation Anthems (himnos de coronación) compuesta en 1727 con motivo de la coronación de Jorge II de Gran Bretaña.

Acá, la letra completa con su traducción

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die meister (Los maestros)

Die besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die meister (Los maestros)

Die besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The Champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die meister (Los maestros)

Die besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The Champions (La Champions)