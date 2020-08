Paredes, Di María y un par de imágenes que nos duelen a todos

Ángel Di María y Leandro Paredes fueron titulares en la final de la Champions League que quedó en manos del Bayern Munich. Los argentinos, claves en partidos anteriores, no pudieron meterse en la historia del PSG y mostraron toda su tristeza al finalizar el duelo disputado en Lisboa.

El Fideo fue uno de los mejores del equipo parisino. Tuvo una chance clara para abrir el marcador pero su remate se fue por encima del travesaño. En el complemento, y ya en desventaja, buscó por todos los medios lograr la igualdad y fue protagonista de las jugadas de peligro. El entrenador, en los minutos finales, decidió reemplazarlo y no pudo contener las lágrimas tras la derrota.

Paredes, en tanto, fue reemplazado a los veinte minutos del segundo tiempo. El ex Boca estaba amonestado y no gravitó como lo había hecho en la semifinal. Mauro Icardi, por su parte, estuvo en el banco de suplentes y llamativamente no ingresó.