El plan de la UEFA que podría revolucionar la Champions League

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, adelantó que el organismo no descarta seguir jugando las fases finales de la Liga de Campeones y de la Liga de Europa a "partido único" como debió hacerse este año a causa de la pandemia de coronavirus.



El máximo dirigente del fútbol europeo opinó que los choques "han sido más emocionantes al no haber un partido de vuelta".



La pandemia de la Covid-19 obligó a la UEFA a modificar el formato de los torneos y por ello dispuso que los ocho equipos que lograsen clasificar a los cuartos de la Liga de Campeones deberían desplazarse a Lisboa para disputar lo que restaba de competición en encuentros a partido único. En tanto, la Liga de Europa se definió con el mismo sistema en Alemania.



"Nos vimos obligados a hacerlo, pero al final vemos que descubrimos algo nuevo. Así que lo pensaremos en el futuro con seguridad", adelantó el dirigente de UEFA, según consigna el diario Sport de España.



El esloveno comparó ambos formatos y dijo: "Si un equipo marca, el otro debe marcar lo antes posible. Si se trata de un sistema de dos partidos, los equipos se ven con tiempo para ganar el próximo".



Por último Ceferin opinó que "un formato con un partido y un sistema como el de ahora haría todo mucho más emocionante" aunque subrayó "todavía el tema no se ha discutido con nadie".