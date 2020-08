El conmovedor mensaje de Ángel Di María tras perder la final de la Champions

View this post on Instagram

Nous nous sommes battus jusquu2019u00e0 la derniu00e8re seconde. Nous avons donnu00e9 notre vie pour ce maillot. Nous tenterons toujours de le porter le plus haut possible. Aujourdu2019hui nous nu2019avons pas pu couronner une annu00e9e incroyable, mais le football permet de prendre sa revanche, et je sais quu2019un jour ce club lu2019aura. Merci aux ultras pour le soutien inconditionnel. Nous continuerons u00e0 nous battre comme nous lu2019avons toujours fait. ALLEZ PARIS u2764ufe0f