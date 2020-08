Una noticia que preocupa a todo River: un hijo de Marcelo Gallardo tiene coronavirus

Se trata de Nahuel, ex defensor del Millonario a préstamo en Defensa, que se contagió el virus de Covid-19 y fue aislado del resto del plantel. No comparte la vivienda con el DT aunque no se sabe si tuvieron contacto a corto plazo. Alarmas, encendidas en Núñez.