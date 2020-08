La vuelta con KO y la declaración de Maravilla Martinez que revoluciona el mundo del boxeo

Sergio Martínez se lo vio exultante este viernes en Torrelavega, España, tras su nocaut sobre el local José Miguel Fandiño y anticipó que se preparará para volver a ser campeón del mundo.

"Fue una noche maravillosa, no me olvido de todo lo que pasé, de todo lo malo que pasé. Momentos durísimos, salí adelante, me levanté, me preparé, estaba listo para hacer 10 asaltos", remarcó tras el combate.

Enseguida, analizó: "Necesito volver, son seis años, tras seis años fui esforzándome al máximo. Todo lo planificado lo voy a llevar a cabo. Fandiño es fuerte. es más joven, lógico. Por suerte pude controlar todo. Son seis años sin estar presente, en tiempo y distancia... Demasiado hice, la puta madre. Creo que estuve bien, éste es el comienzo. Hasta el título mundial no paro. Hay que aprender y disfrutar del camino. Fueron dos años brutales con un equipo profesional que me está costando una barbaridad de dinero".

#MaravillaEnTNTSports uD83EuDD4A ¡Va por todo! 'Maravilla' Martínez quiere seguir por este camino y apunta al título de Ryota Murata uD83CuDDEFuD83CuDDF5 ¿Podrá conseguirlo? pic.twitter.com/QA8rldDHbl — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) August 21, 2020

Para el final dejó lo más fuerte: "Mi idea es volver a ser campeón del mundo, una empresa difícil, imaginate con 45 años. Pero hay muchísimas cosas a favor, como la experiencia, y entonces la carrera boxística se estira más. Es el comienzo de algo bonito".