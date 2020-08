La frase de Luis Suárez que hace ruido en Barcelona

Luis Suárez, en el ojo del huracán por la supuesta renovación del equipo tras el escandaloso 2-8 en la Champions, aseguró que está dispuesto a dejar el rol de titular para continuar en el Barça, aunque cree que su aportación aún puede ser valiosa para el club azulgrana en este año de transición.

"Siempre que se cuente conmigo yo quiero seguir aportando todo lo que pueda. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me da mucha fuerza también para continuar”, dijo en una entrevista al diario El País, rompiendo su silencio.

Preguntado sobre si aceptaría la posibilidad de pasar a ser suplente, no tuvo duda. “Obviamente. Lo aceptaría aquí como lo acepte siempre en mi carrera. La competencia siempre es buena y si el técnico considera que debo arrancar desde el banquillo no tengo problema en ayudar con el rol que me otorguen", comentó el uruguayo, que negó haber hablado todavía con el nuevo técnico. "Creo que aún puedo aportar mucho a este club”.

“Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero nadie me dijo que quieran prescindir de mí; si este es el deseo del club estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo", comentó Suárez al rotativo de Madrid.

"Llevo seis años en el Barça, tiempo suficiente para decir lo que piensan. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salga. Está por ver. Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club piensan que soy prescindible, no tengo inconveniente en hablar con los que decidan”, dijo.

Suárez cree que “cuando se pierde como se perdió en Lisboa todos somos responsables. Eso está claro, no sería justo señalar solo a un jugador o a alguna persona del club. A veces sí parece que se quiera personalizar, pero honestamente creo que nadie puede poner en duda mi compromiso con el Barcelona”, comentó el uruguayo.

Peso pesado del vestuario

Cuando se habla de pesos pesados en el vestuario, Luis Suárez siempre sale como uno de ellos, algo que le parece normal. “Cuando se habla de pesos pesados se mira a todos los que llevan más tiempo en el club. Es normal, pero hay mucho engaño en todo eso porque en realidad de un año a otro todo cambia”.

Su relación con Messi también ha sido motivo de muchos comentarios y cómo puede condicionar su salida. "Ser amigo de Leo es un orgullo para mí, porque en la cancha no hay amigos, hay compañeros de equipo y estamos para ayudarnos todos con un objetivo común.

"Y, fuera de la cancha, tengo la suerte enorme de contar como amigo con una persona excelente como es Leo, una amistad que va más allá de jugar juntos hoy, que es algo circunstancial", comentó.

Derrota dolorosa

Suárez quiso dar cierta justificación enlos sucedido ante el Bayern. “Fue uno de esos días donde todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo. No es una excusa pero está siendo un año muy extraño por todo, y desde luego el formato influye; el Bayern se adaptó y se mentalizó mucho mejor para una eliminatoria atípica. Veníamos quizá con algunas dudas y el Bayern lo tenía todo clarísimo”,dijo el uruguayo.

Finalmente, puso de ejemplo al Madrid, y como solucionó su crisis. “No me gusta comparar, cada lugar es distinto, pero recuerdo que en el Madrid el año que les eliminó el Ajax de la Champions se decía que Kroos estaba acabado, querían jubilar a Modric, decían que Ramos era un desastre y de repente ya no valía ningún jugador. Y al año siguiente todo les fue mejor y otra vez todos eran fenómenos y formaban un equipo de leyenda".

“Es una pena porque es así todo el tiempo, se opina de todo y sobre todo se juzga con mucha facilidad: lo que hoy es blanco, mañana es negro y viceversa. Honestamente creo que en ocasiones falta algo de coherencia, paciencia y sobre todo memoria. Cuando falta conocimiento o argumentos para explicar las cosas a fondo se suele sacar un motivo fácil y simple, una frase para repetir, pero el fútbol es más complejo”, finalizó.