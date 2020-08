Varios argentinos inician su camino en el Masters 1000 Cincinnati

Los tenistas argentinos Federico Delbonis, Juan Ignacio Londero y Federico Coria jugarán hoy sus partidos de la ronda inicial para ingresar al cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, que comenzará el lunes en Nueva York.



El torneo de Cincinnati marcará el regreso del circuito, interrumpido en marzo por la pandemia de coronavirus, y contará con la presencia de Diego Schwartzman como cabeza de serie y sin Guido Pella, apartado por haber estado en contacto con un caso positivo de Covid-19.



Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 78 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 12 (hora de la Argentina) su primer partido frente al español Jaume Munar (105) y si le gana irá luego ante el bielorruso Egor Gerasimov (69) o el estadounidense J.J. Wolf (114).

El cordobés Londero (62), por su parte, se medirá desde las 15 con el alemán Dominik Koepfer (92) y de ganar la tocará luego el estadounidense Mackenzie McDonald (271) o el japonés Yuichi Sugita (87).



El rosarino Coria (104), por último, enfrentará desde las 16.30 al brasileño Thiago Monteiro (82) y si lo pasa le tocará luego el francés Jeremy Chardy (59) o el finlandés Emil Ruusuvuori (101).



El Masters 1000 de Cincinnati se jugará en Flushing Meadows, el mismo escenario neoyorquino del barrio de Queen's que albergará el US Open entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, debido a que los tenistas permanecen concentrados en una burbuja sanitaria especialmente instalada en el Centro Nacional Bilie Jean King, donde no toman contacto con el mundo exterior.



Cincinnati repartirá premios por 6.297.080 dólares, tiene como máximo favorito al título al serbio Novak Djokovic, líder del ranking mundial, y el único argentino en el cuadro principal es el "Peque" Schwartzman, debido a que el bahiense Pella fue apartado debido al positivo de coronavirus que registró su preparador físico, Juan Manuel Galván.



Pella deberá permanecer en cuarentena durante al menos 10 días y someterse a nuevos controles para determinar si podrá jugar el US Open, lo mismo que le sucedió al boliviano Hugo Dellien, también apartado de Cincinnati porque tiene como preparador físico al "Titán" Galván.