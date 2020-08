Pochettino, el "no" al Real Madrid y una desafortunada frase de la que se arrepiente

Desde su partida del Tottenham, Mauricio Pochettino ha sonado para dirigir clubes importantes de Europa pero por el momento se mantiene fuera del rodeo a la espera de una oferta que realmente lo convenza. En una entrevista con el diario El País, de España, el santafesino analizó la actualidad del fútbol y entregó varias frases interesantes.

El exdefensor de Newell's, aseguró que en el fútbol actual no existe más el debate entre dos corrientes "como en su tiempo" fue con la dicotomía entre César Menotti y Carlos Bilardo. "Hoy en día, en cualquier cantera del mundo, lo que predomina es la capacidad de ese juego asociativo y posicional. Ya no hay más el debate Menotti-Bilardo", afirmó.

"Creo que junto con Brendan Rodgers (actual DT de Leicester) cambiamos un poco la mentalidad del fútbol inglés. Y la llegada de Pep (Guardiola) después cimentó y asentó todo", agregó. En otro tramo, Pochettino, de 48 años, defendió su decisión de rechazar una oferta de Real Madrid mientras estaba en Tottenham: "Estaba feliz ahí y yo firmé un contrato"

Además se arrepintió de una frase suya cuando se lo vinculó a Barcelona, clásico rival de Espanyol, club con el que está identificado como jugador y entrenador, Pochettino. En ese momento, el entrenador aseguró que antes de dirigir al "culé" se volvía a trabajar a su campo en Argentina. Sin embargo, este domingo, aclaró la frase y dejó la puerta abierta.

Pochettino y Guardiola.

"Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona", recordó.

Y concluyó: "Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará".