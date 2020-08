Napoli no quiere jugar en Barcelona y presiona a la UEFA con una dura amenaza

Aurelio de Laurentiis, presidente de Napoli, volvió a ser contundente en su posición en contra de jugar la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou (8 de agosto) por las complicaciones con el coronavirus en Barcelona y realizó fuertes declaraciones que han generado mucha polémica.

En unas declaraciones a Sky Sport, lamentó que la UEFA no responda a su petición de jugar en Portugal o Alemania como hacen con la fase final de la Champions y la Europa League. "Espero por ellos (la UEFA) que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno", amenazó.

"Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema. En la UEFA nadie sabe hacer negocios. Y, además, con nuestro dinero. Si decidieron que la Champions se jugase en Portugal y la Europa League en Alemania, nosotros también podríamos ir”, concluyó enojado el directivo.

Aurelio de Laurentiis.

En las últimas 24 horas, la región catalana notificó 1444 casos positivos y ninguna muerte por coronavirus. Si bien los medios locales aseguran que la evolución de la pandemia dentro del territorio está estabilizada, cabe aclarar que desde marzo Cataluña presentó casi 100 mil casos positivos (99.452) y 6991 muertes.