El presidente de Boca y una declaración que llamó la atención en el mundo River

En épocas de reestructuraciones, Jorge Amor Ameal dejó en claro que el deseo de Boca es poder enfrentarse con River en los nuevos formatos de campeonato que se analizar y negó cualquier versión sobre lo opuesto.

En declaraciones a Cómo te va Benedetto?, el presidente del Xeneize afirmó: "No es verdad que no queremos jugar contra River. Privilegiamos lo deportivo a lo comercial. Queremos jugar contra ellos pero por temas deportivos, que no sea solo por un tema comercial. Hay varios equipos que opinan como nosotros. Creo que el 90 por ciento ha dicho que no quiere jugar los clásicos por el tema comercial, no por lo deportivo".

Y agregó: "Si hay clásicos porque competitivamente se dan, que haya porque es bueno. Lo que no queremos es que sean por algo comercial, que no sean pedidos por las empresas que trabajan en la televisión. ¿Quién gana un River-Boca hoy? Yo siempre voy a apostar a mi querido club, sin excepción. Primero somos hinchas y después dirigentes".

Sobre el campeonato

Ameal también se refirió al futuro: "Nuestro representante en la liga, Roberto Digón, me informó que están preparando el campeonato. Cuando esté, sería bueno empezar. Queremos que nos autoricen para empezar, pero también apostamos por la vida".

Casos de Covid-19 en el club

En la semana donde se confirmó que cuatro cocineros de Casa Amarillos dieron positivo, Ameal expresó: "Estas cosas pasan, nadie está exento. Estamos haciendo todos los controles e hisopados, pero es un virus que te ataca y no sabes cuándo ni cómo. El asintomático es un problema en sí mismo, nadie quiere infectar a nadie, pero están bien".

"El viernes los jugadores se van a hisopar otra vez. Estamos en constante comunicación con los médicos, preparadores físicos y demás. Todo Boca está muy atento para buscar una solución inmediata cuando pasa", cerró.