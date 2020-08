El porqué de la decisión de Gallardo y River para jugar en cancha de Independiente

River eligió la cancha de Independiente para ser local en la Copa Libertadores y entre los motivos se encuentra el estado del campo de juego. El estadio del Rojo suele tener el césped en muy buenas condiciones, algo que se mantuvo incluso durante el receso por el coronavirus.

Como el Monumental está en obra, las otras alternativas eran: Boca (se negaron por la rivalidad), Argentinos (no quisieron por las dimensiones), Racing (la dirigencia de la Academia se opuso) y el estadio Ciudad de La Plata (el problema era el traslado). Además, Vélez no contaba con la habilitación.



El José Amalfitani tiene una iluminación LED de 750 de lux, mientras que la Conmebol exige un mínimo de mil. La cancha de Independiente había sido desestimada, a pesar de contar con aquel sistema, porque a raíz del coronavirus no se había podido realizar la inspección necesaria en el lugar.



Los dirigentes de la entidad de Avellaneda enviaron toda la documentación correspondiente para que se pueda realizar la habilitación sin necesidad de un registro. Finalmente, se recibió el visto bueno y River ya tiene definido el estadio en el que intentará buscar una nueva Copa Libertadores para sus vitrinas.