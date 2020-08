Chau al Monumental: confirmado el estadio en el que será local River por la Copa Libertadores

Ante la imposibilidad de jugar en su propio estadio, que está siendo refaccionado, River Plate consiguió la localía en el estadio que había pedido Marcelo Gallardo: el Libertadores de América, de Independiente, será el escenario en el que el Millonario hará de local cuando se reinicie la Copa Libertadores.

En un principio el estadio del Rojo de Avellaneda había sido descartado porque la Conmebol exige, por reglamento, tener una iluminación que supere los 1.000 lux, motivo por el que también se descartó al estadio de Vélez, que tiene 750 y alcanza sólo para la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el 20 de junio pasado Independiente anunció el recambio de su luminaria y su estadio ya cuenta con iluminación led de 1.300 lux, pero por la pandemia la Conmebol no pudo hacer la inspección obligatoria.

Ante esta situación, el club de Avellaneda envió toda la documentación respaldatoria para demostrar que cuenta con un sistema lumínico adecuado y se solucionó el problema.

Antes ya se habían descartado otros cinco estadios por distintos motivos: la Bombonera, por la rivalidad que existe con Boca; el Diego Armando Maradona, porque las dimensiones del campo de juego no convencían a Gallardo; el estadio Ciudad de La Plata porque River no quería hacer de local allí y el Juan Domingo Perón porque Racing, que también juega la Libertadores, no quería exponer su césped a un desgaste mayor.