La felicidad del Loco Ibáñez por volver al club que lo vio nacer: "Es un sueño"

La noticia sorprendió a todos pero generó alegría en los hinchas de Godoy Cruz. Es que el Loco Ibáñez regresó al club que lo vio nacer para aportar toda su experiencia y ocupar el lugar que dejó vacante Rodrigo Rey. Nelson, este martes, contó sus sensaciones y no ocultó su felicidad.

"Estoy acá gracias a que mucha gente hizo fuerza para que volviera. Pero principalmente le doy las gracias al presidente (Mansur). Si no fuese por él, no estaría acá sentado", dijo en conferencia de prensa. Y siguió: "El tema este de la pandemia a todos nos afectó. Hice cuarentena en Rosario. Tenía lugar para entrenar que me había dado mi ex club. Ayer después de 5 meses pude volver a sentir lo que es ser jugador de fútbol profesional".

Ibáñez peleará la titularidad con jóvenes de la cantera como Roberto Ramírez, Juan Cruz Bolado o Matías Soria: "Son chicos del club. Me hacen acordar a mis comienzos cuando estaba junto a Diego Pozo y Sebastián Torrico", recordó. "Vengo a acoplarme a ellos, a que seamos un grupo unido de trabajo y si a ellos le va bien, a Godoy Cruz le irá bien. Esa es la idea básica, competir a cara de perro entre semana, pero en un ambiente de cordialidad y compañerismo", continuó.

Y cerró: "Es un sueño ponerme esta camiseta. El tiempo y mi nivel en el día a día irá a decir si puedo retirarme con esta camiseta. El sueño personal es ese. Está muy lindo el club. El mayor cambio que noté es este predio terminado que es hermoso".